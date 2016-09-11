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الرئيس الصومالي السابق في ضيافة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

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الرئيس الصومالي السابق في ضيافة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الرئيس الصومالي السابق في ضيافة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

استقبل جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في مكتبه بدبي الخميس الماضي شريف شيخ أحمد الرئيس الصومالي السابق، يرافقه الشيخ سيد محمد ولد الشيخ سيديا، والدكتور إبراهيم سعيد الفوتي مستشار الرئيس الصومالي الأسبق.

تهدف الزيارة إلى التعرف على المركز وأنشطته خصوصا ما يتعلق بحفظ ومعالجة وترميم المخطوطات، وبحث سبل التعاون الثقافي المشترك.

وخلال اللقاء رحب جمعة الماجد بالوفد، واستمع منهم إلى حال المخطوطات في الصومال، وما تحتاج إليه من صيانة وحفظ، حيث يوجد الآلاف من المخطوطات موزعة على عدد من المكتبات والمساجد والأهالي. وأبدى استعداده للتنسيق والتعاون من أجل المساهمة في حفظ هذه المخطوطات. كما تحدث جمعة الماجد عن تجربة المركز في غرب أفريقيا.

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