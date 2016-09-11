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استقرار أسعار المواشي في الشارقة

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استقرار أسعار المواشي في الشارقة استقرار أسعار المواشي في الشارقة

حافظ سوق المواشي في الشارقة على أسعاره المعتدلة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فيما توقع مستهلكون ارتفاعها خلال الأربعة أيام المقبلة، فيما سجل السوق إقبالاً كبيراً من الأهالي لشراء الأضاحي، ومن جانب آخر حذرت بلدية الشارقة من مخاطر الذبح الخارجي بعيداً عن المقاصب المعتمدة.

جولة

وتبين من خلال جولة «البيان» في سوق المواشي وفرة في المعروض، حيث تراوحت الخرفان بين 500 درهم إلى 1500 وفقاً للنوع والحجم، وتواجد عدد كبير من المراقبين التابعين لبلدية الشارقة الذين أكدوا لنا أنهم ينظمون حركة دخول وخروج المشترين ويطمئنون من الالتزام التام بالأنظمة، كما يقومون بمحاصرة الأشخاص الذين يتربحون من موسم العيد بالذبح خارج الأماكن المخصصة، وبحثهم عن زبائن خلال عملية الشراء.

عبدالستار، أحد تجار الأغنام في السوق قال إن هناك كميات كبيرة من الأغنام متوفرة بالسوق ما يعطي الزبون خيارات متعددة لشراء الأضاحي فهناك كثير من الأغنام المستوردة والمتوفرة بأسعار تتناسب مع كافة الناس ووفقاً لحالتهم الاقتصادية.

تحذير

إلى ذلك حذرت بلدية الشارقة من مخاطر الذبح الخارجي بعيداً عن المقاصب المعتمدة، منوهة إلى أن بعض القصابين الجائلين يقومون بالذبح تحت شاحنة أو في حفرة وفي المواقف المخصصة للسيارات والأماكن المهجورة، داعية إلى ضرورة الالتزام بالذبح الآمن والسليم داخل المقصب، مطالبة الالتزام بتطبيق الأنظمة والرقابة الصحية بشكل سليم وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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