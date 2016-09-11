مناقشة الخدمات المقدمة لموظفي عجمان

استعرضت الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، طرق تطوير البرامج والخدمات المقدمة للموظفين ضمن الخطط والإستراتيجيات الموضوعة للوصول إلى التميز المؤسسي المطلوب وفق إستراتيجيات حكومة عجمان التي تعمل على تحقيقها في كافة دوائرها المحلية بمعايير ومقاييس الجودة العالمية على مبدأ المنافسة الإيجابية في المجالات كافة، باعتبار الموارد البشرية جزءاً مهماً من الحكومة وأكثرها تواصلاً مع جميع الإدارات والقطاعات.

توطين فعال

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للعام الجاري 2016، الذي ترأسه راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير التنفيذي للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، بحضور مديري ومسؤولي وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع أهمها سياسة التوطين في حكومة عجمان من خلال عرض نسب التوطين في كل جهه حكومية في الإمارة، والمعوقات التي تواجه الجهات الحكومية في عملية التوطين و تم التنويه خلال الإجتماع على ضرورة التقيد بالنسب المعتمدة في سياسة التوطين بموجب قرار رقم (16) لسنة 2015 بشأن اعتماد سياسة التوطين لحكومة عجمان.

كما تم التطرق إلى أهم محاور الدورة الثانية من برنامج عجمان لإعداد القادة، والبرنامج التدريبي (حصاد) الخاص بتأهيل الخريجين في مجال التدقيق المالي، بالإضافة إلى برنامج (قدراتي) الذي يركز على تدريب الإحصائيين بناءً على أفضل الممارسات، وتفعيل بيانات نظام إدارة الموارد ( Erp).

إعداد القادة

وتناول الاجتماع شرحاً مفصلاً لبرنامج عجمان لإعداد القادة من حيث الرؤية والرسالة التي ترتكز على التسلح بالمعرفة والارتقاء بالكوادر المواطنة، وأهدافه الرامية إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وتحقيق رؤية عجمان 2021، وتمكين الأفراد لتولي مناصب قيادية.