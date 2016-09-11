تفتيش يومي لضمان سلامة أسماك أبوظبي

أكد المستشار علي المنصوري، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك أن لدى الجمعية مفتشين ومندوبين يشرفون على الأسماك بشكل يومي، سواء في أسواق الأسماك بأبوظبي أو في مزادات البيع يومياً.

موضحاً أن الأسماك تحفظ في برادات البيع لمدة يوم أو يومين وإن طالت الفترة تبقى لمدة ثلاثة أيام بشرط وجود الثلج عليها، وهذا الدور الذي تقوم به إدارة الجمعية في جانب إرشاد البائعين والصيادين لطرق حفظ الأسماك بطريقة صحيحة وآمنة.

وأوضح المنصوري في تصريحات لـ«البيان» خلو الأسواق من الأسماك الفاسدة في أبوظبي، مبيناً أن مركز تدوير النفايات يتولى مهام التخلص من الأسماك الفاسدة بشكل يومي، وذلك بغرض حفظ باقي الأسماك الطازجة بعيداً عن الأسماك الفاسدة بما يسهم في حماية البيئة واستدامة السلامة والنظافة، للحد من ظاهرة التخلص منها بطريقة غير قانونية أو سلمية التي تزيد من التلوث البيئي.

علامات

وقال رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك إن من علامات معرفة الأسماك الطازجة من الفاسدة بمنطقة البطن، حيث إن الأسماك الطازجة حديثة الصيد تقاوم ضغط الأصابع على عضلاتها ولا تترك أثراً، في حين تترك الأصابع أثراً في الأسماك الفاسدة.

وتابع أن المظهر العام للسمك الطازج يكون مظهراً لامعاً ذا ألوان نضرة وبريق معدني وتكون الحراشف لامعة وملتصقة بشكل جيد، في حين يصبح مظهره كامداً ويغطي سطحه طلاء دبق دهني في حالة فساده ويكون من السهولة انتزاع الحراشف (القشور) مع ملاحظة عملية غشه بترطيبه بالماء لإعطاء المظهر اللامع.

عوامل

وأكمل المنصوري أن رائحة السمك الطازج مستحبة خفيفة كرائحة حشائش البحر وتتغير تدريجياً إلى الرائحة السمكية اللاذعة ومن ثم كريهة زفرة في الأسماك الفاسدة وتظهر رائحة النشادر.