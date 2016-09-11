خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يتبادلون التهاني مع الملوك والرؤساء

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

وتلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية الشقيقة والأجنبية الصديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تلقى صاحب السمو رئيس الدولة برقيات من كل من السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

والرئيس نور سلطان نزارباييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، وشوكت ميرزيايف، القائم بالأعمال بالإنابة لرئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وشوكت ميرزيايف، القائم بالأعمال بالإنابة لرئيس جمهورية أوزباكستان.

والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، والفريق أول الركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس جمهورية السودان الشقيقة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق الركن زاكر حسنوف، وزير دفاع جمهورية أذربيجان الصديقة.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

والرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وشوكت ميرزيايف، القائم بالأعمال بالإنابة لرئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، والفريق أول الركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس جمهورية السودان الشقيقة.

تبريكات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقيات تهنئة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية بالمناسبة المباركة.