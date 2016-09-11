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#في_إفريقيا - الزمالك يحدد موعد السفر إلى المغرب

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#في_إفريقيا - الزمالك يحدد موعد السفر إلى المغرب #في_إفريقيا - الزمالك يحدد موعد السفر إلى المغرب

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على موعد الـ21 من الشهر الجاري للسفر إلى المغرب لمواجهة الوداد الرياضي في إياب نصف النهائي من دوري الأبطال.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعدها سيسافر الزمالك إلى المغرب لمواجهة الإياب والمقرر لها في الـ24 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الزمالك في الـ21 من شهر سبتمبر على أن تكون العودة إلى القاهرة في اليوم التالي للمباراة.

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