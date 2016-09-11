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أوتاكا يفتح النار على الإسماعيلي: ما حدث يسيء لسمعة الكرة المصرية

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أوتاكا يفتح النار على الإسماعيلي: ما حدث يسيء لسمعة الكرة المصرية أوتاكا يفتح النار على الإسماعيلي: ما حدث يسيء لسمعة الكرة المصرية

فتح النيجيري جون أوتاكا النار على الإسماعيلي عقب الأزمة الأخيرة وفسخ عقده مع النادي.

الإسماعيلي أعاد أوتاكا لصفوف الفريق مرة أخرى بعد رحيله عنه منذ 14 عاما قبل أن يقرر فسخ عقده مع اللاعب بسبب "ضعف المستوى". ليتقدم جون بشكوى ضد ناديه.

وقال أوتاكا: "تنازلت عن العديد والعديد من أجل العودة مرة أخرى إلى الإسماعيلي. لا أصدق ما حدث".

وأضاف خلال ظهوره في قناة (CBC) "لم يصل لي أي أوراق رسمية تُفيد بفسخ الإسماعيلي لعقدي. كل تلك الأمور عملتها من الصحافة. لقد وقعت عقدا مع النادي وحضرت المؤتمر الصحفي وشاركت في التدريبات وفي لقاء ودي أيضا!".

وواصل "لماذا طلب مني الإسماعيلي العودة من الأساس في حالة إنه لا يُريدني. ما يحدث يسيء سمعة الكرة المصرية. ".

وماذا عن خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي وقتها، كيف تعامل معه؟ رد أوتاكا بشكل قاطع قائلا: "لا أريد ذكر هذا الأسم. هذا ليس مدربا".

وأوضح "هل من المعقول أن يتحدث أي مدرب في هاتفه خلال قيادته للتدريبات!. أين احترام اللاعبين. رأيت العديد من المدربين ولكني لم أر مثل القماش. لم أر ذلك أبدا".

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