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عبد الرازق .. حارس مرمي منتخب مصر القادم الذي لم يتخطي العشرون

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"عبد الرازق" خليفة "الحضرى" فى الملاعب
لفت حارس مرمى بتروجيت محمد عبد الرازق الانظار وذلك خلال مشوار فريقه بدوري القطاعات لكرة القدم.
يذكر ان عبدالرازق لم يتخطى  الـ 20 عاماً وهو قائد الفريق البترولى.
واثبت عبد الرازق موهبته التى ظهرت للجميع بداية مع  ناشئي نادي المقاولون خلال منافسات دوري القطاعات ثم انتقل لنادي دمياط ونال تفوق غير عادي ،حتى وصل  الي نادى بتروجيت خلال المواسم الاخيرة.
وتفوق حارس القادم بتروجيت كما اطلق عليه  في العديد من المباريات وهو الأمر الذي دفع اندية مصر للمسارعة في ضم اللاعب إلى أنديتهم تنبأ بمستقبله الباهر
و يمتاز “حارس بتروجيت ” بالطول الفارع وبالذكاء و الشخصية القيادية و سرعة ردة الفعل و  في المواجهة المباشرة مع المهاجمين ، ويعتبر حالياً واحد من أفضل حراس مصر في قطاع الناشئين.
واستطاع عبدالرازق فى وقت قصير الحصول على  إعجاب المدربين خلال مشاهدة عدد كبير من المباريات  بقطاع الناشئين، حيث لم يتردد بعضهما في التعبير عن قيمة وإمكانيات ومهارات الحارس الكبيرة وطلب عدد كبير من مدربين اندية الدوري الممتاز سرعة التعاقد مع اللاعب خلال الشهور القادمة.

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