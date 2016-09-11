النيابة تستعجل تحريات الأمن الوطنى حول اغتيال أمين شرطة أكتوبر

استعجلت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة تحريات جهاز الأمنى حول اغتيال صلاح حسين عبد العال أمين شرطة قسم أول أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة تقرير إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية حول صفحة "حسم" التى تبنت الحادث، لتحديد القائمين عليها تمهيداً لضبهم وإحضارهم.

وكانت مناظرة النيابة، كشفت أن المجنى عليه أمين شرطة صلاح عبد العال، أثناء استقلاله سيارته متوجها إلى عمله تلقى رصاصتين فى الظهر أسفل العنق تسببت فى مقتله فى الحال، ورفع فريق من المعمل الجنائى عينة من دماء المجنى عليه، التى تناثرت فى موقع الحادث، فضلًا عن تجميع فارغ الطلقات لفحصها ومعانتها وكتابة تقرير واف عنها.