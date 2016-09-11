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"الداخلية" تحبط تهريب 1000 من جلود الحمير عبر ميناء الإسكندرية

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"الداخلية" تحبط تهريب 1000 من جلود الحمير عبر ميناء الإسكندرية "الداخلية" تحبط تهريب 1000 من جلود الحمير عبر ميناء الإسكندرية

>كتب محمود عبد الراضى

 

أحبطت مصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية بقيادة اللواء إبراهيم الشناوى مدير ميناء الإسكندرية بإشراف اللواء حسام نصر مساعد الوزير للموانئ، محاولة تهريب 1000 من جلود الحمير عبر ميناء الإسكندرية وتم التحفظ على المضبوطات. 

 

وقرر اللواء هشام البسطاوى مساعد الوزير لأمن المنافذ التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين للنيابة بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بتكثيف الرقابة على الموانئ والمنافذ ومنع تهريب المحظورات من خلالها، وكشف مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية تجرى تحقيقات مكثفة حول مصدر تلك الجلود للوقوف على كيفية ذبحها والأماكن التى تم ذبحها فيها بعد ضبط هذه الكمية.

 


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