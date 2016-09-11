خلال أقل من 24 ساعة.. مصرع 9 وإصابة 22 شخصًا فى أربع حوادث طرق

مسلسل حوادث الطرق فى مصر لا ينتهى والأسفلت يحصد أرواح المواطنين بشكل مرعب، فإذا قدر الله لك أن تنجو من الغرق أو الحرق فإنك حتما ستموت من حوادث الطرق، ففى أقل من 24 ساعة وقع أكثر من 6 حوادث على الطرق المصرية راح ضحيتها أرواح لا ذنب لهم.

ولقى 6 من أفراد عائلة المطرب الشعبى أحمد العيسوى من بينهم شقيقه منصور مصرعهم فى حادث مروع أثناء عودتهم من الساحل الشمالى، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف لأحد المستشفيات القريبة. على الفور توجه المطرب أحمد العيسوى للمستشفى لتسلم جثث شقيقه وزوجة شقيقه وابن عمه وزوجة ابن عمه وأطفالهما، وإنهاء إجراءات دفنهم.

بينما أصيب اليوم السبت، 13 شخصا جراء وقوع حادث تصادم أتوبيس فرقة المطرب الشعبى أحمد شيبة و7 سيارات أخرى بطريق القاهرة الإسكندرية بالقرب من منشية الصيرفى بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع بين 7 سيارات بينها أتوبيس فرقة المطرب الشعبى أحمد شيبة، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث التصادم أمام قرية منشية الصيرفى بدائرة مركز إيتاى الباورد اتجاه القاهرة.

فيما لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون فى حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أعلى منطقة المعتمدية بالطريق الدائرى، نتيجة لاختلال عجلة القيادة من سائق الأتوبيس وارتطامها بالسيارات وحدوث اصطدامها من الخلف بالأخرى وانقلاب إحداها.

وأصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق إسكندرية الصحراوى نتيجة لاختلال عجلة القيادة من أحد سائقى سيارة ملاكى وحدوث ارتطامهم بالسيارات تباعًا.

توقفت حركة المرور، أعلى محور 26 يوليو للمتجه من أكتوبر وفى طريقه لميدان لبنان بعد انقلاب سيارة شرطة تحمل رقم ب 6316/14 نتيجة لانفجار الإطار الخلفى الأيسر واختلال عجلة القيادة من السائق وانقلابها أعلى الطريق.

وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور أعلى الطرق للمتجه من الصحراوى وفى طريقه لمناطق الجيزة، وانتقل رجال المرور بالجيزة إلى المكان لتسيير حركة المركبات التى توقفت بالطريق، وأصيب 5 طلاب فى تصادم سيارة ملاكى مع مقطورة على طريق الإسكندرية.

وتبين أن الحادث وقع عند الكيلو 35 بطريق مطروح ـ الإسكندرية الساحلى، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.. كما وقع حادث مروع على كوبرى الساحل بالقاهرة، نتيجة تصادم سيارتين، مما أدى إلى مصرع وإصابة مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت الجثث والمصابين، فيما أصيب الطريق بشلل مرورى.