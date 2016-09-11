الخبراء ينصحون بالامتناع عن شراء آيفون 7 و انتظار آيفون 8

بعد مرور بضعة أيام على إطلاق جهاز آيفون 7، بدأ خبراء عبر المواقع المتخصصة في التكنولوجيا بتقديم النصح للمستخدمين بالامتناع عن شراء آيفون 7، وانتظار النسخة المقبلة من هواتف آبل 8.

ويقول محللون إن العام المقبل سيوافق احتفال آيفون بعامه العاشر، لذلك فإن آيفون 8 سيأتي بمواصفات مبهرة، باعتبار أن آبل تحدث تغييرات على منتجها الرئيسي كل سنتين، لكن هذه المرة ستنتظر 3 سنوات بعد أن كان آخر تغيير لتصميم ومواصفات آيفون في عام 2014.

ويشير الخبراء إلى أن آبل تجد صعوبة في إقناع المستخدمين بمميزات أجهزتها، ما جعل مبيعات آيفون تنخفض هذا العام، وعلى الرغم من أنها أدخلت تغييرات كبيرة على آيفون 7، لكنها لا تعد تغييرات ثورية.

وأشار شيتان شارما، المحلل والرئيس التنفيذي لشركة شيتان شارما للاستشارات التكنولوجية، إلى أن “ذاكرة أكبر وكاميرا أفضل بقليل، هي دوافع غير كافية لرفع مستوى (خدمات آيفون)”، مضيفا إن “هذا العام قد يكون مجرد عثرة صغيرة” في دورة حياة آيفون، وهذا السبب الذي جعل عددا من المواقع تنصح المستخدمين بالامتناع عن شراء آيفون 7، وانتظار هاتف آيفون 8 الذي سيتم إطلاقه العام المقبل.

وقد بدأت التسريبات منذ فترة طويلة حول نسخة “آيفون 8″، التي ستكون الأكثر تطورا في تاريخ شركة آبل على الإطلاق، حيث يتوقع أن يكون بهيكل زجاجي متكامل، بالإضافة إلى شاشة OLED عالية الدقة من دون أطراف، وهذا يعني أن الشاشة ستملأ الواجهة الأمامية من الهاتف بشكل كبير ومختلف عن نسخ آيفون السابقة.