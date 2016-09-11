الداعية عائض القرني : إيران وراء محاولة اغتيالي بالفلبين

أكد الداعية السعودي عائض القرني، مساء اليوم السبت، أن التحقيقات الفلبينية أثبتت تورط إيران في محاولة اغتياله.

وأضاف القرني عبر مقطع فيديو نشره في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سفير خادم الحرمين في الفلبين عبدالله البصيري، أخبره أن تحقيقات الشرطة الفلبينية أثبتت أن إيران تقف وراء محاولة اغتياله.

وتابع “يعني أن إيران يستهدفون المسلمين والحجاج والمعتمرين.. هم عدونا، الصهاينة والصفويين”.

وكان عائض القرني تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق نار استهدفه برفقة عدد من مرافقيه خلال رحلته الدعوية الحالية في الفلبين، وأصابهما بجروح في جامعة غرب مينداناو في مارس الماضي.