أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الداعية عائض القرني : إيران وراء محاولة اغتيالي بالفلبين

Google+ Print
الداعية عائض القرني : إيران وراء محاولة اغتيالي بالفلبين الداعية عائض القرني : إيران وراء محاولة اغتيالي بالفلبين

الداعية عائض القرني

أكد الداعية السعودي عائض القرني، مساء اليوم السبت، أن التحقيقات الفلبينية أثبتت تورط إيران في محاولة اغتياله.

وأضاف القرني عبر مقطع نشره في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سفير خادم الحرمين في الفلبين عبدالله البصيري، أخبره أن تحقيقات الشرطة الفلبينية أثبتت أن إيران تقف وراء محاولة اغتياله.

وتابع “يعني أن إيران يستهدفون المسلمين والحجاج والمعتمرين.. هم عدونا، الصهاينة والصفويين”.

وكان عائض القرني تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق نار استهدفه برفقة عدد من مرافقيه خلال رحلته الدعوية الحالية في الفلبين، وأصابهما بجروح في جامعة غرب مينداناو في مارس الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين