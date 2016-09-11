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بوتين يجوب موسكو في قطار سريع

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بوتين يجوب موسكو في قطار سريع بوتين يجوب موسكو في قطار سريع

بدأت بلدية موسكو عملية تشغيل خط سكة حديد دائرية حول المدينة.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برحلة حول العاصمة موسكو في قطار سريع لخط سكة حديد دائرية بدئ بتشغيله، السبت 10 سبتمبر2016، برفقة رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين.

وأطلع رئيس مدينة موسكو رئيس روسيا على تفاصيل خطة تطوير الخط الحديدي الدائري حول موسكو. ويمر الخط الجديد بـ31 محطة يتصل 17 منها بمحطات مترو الأنفاق و10 محطات لقطارات الضاحية.

وحضر بوتين اليوم افتتاح المرحلة الأولى للخط الحديدي الدائري حول العاصمة والتي يتم فيها افتتاح 24 محطة. وسوف تفتتح البقية قبل نهاية عام 2016.

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