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3 نصائح لاستبدال الأطعمة الضارة بأخرى صحية

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3 نصائح لاستبدال الأطعمة الضارة بأخرى صحية 3 نصائح لاستبدال الأطعمة الضارة بأخرى صحية

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"brightside" بعض النصائح لاستبدال الأطعمة الضارة بأخرى صحية، إذا كنت ترغب فى تناول طعام نظيف وصحى، ويتضمن الآتى:

1.علبة من عصير التفاح هى بديل صحى للمشروبات الغازية:

عصير التفاح يكون أكثر صحة من المشروب الغذائى الضار، لأن عصير التفاح يحتوى على عدد سعرات حرارية أقل من المشروبات الغازية، إذا كنت تهتم بنظام غذائى صحى من الممكن شرب الماء وتجاهل كل من العصائر المعلبة والمشروبات الغازية.

 


>عصير التفاح بديلا للمشروبات الغازية

 

2.تناول الخضراوات الطازجة فهى أكثر صحة من تلك المطبوخة:

فقد تبين أن الخضار المسلوق أفضل من الطازجة، على سبيل المثال الجزر المسلوق يحتوى على الكاروتينات بنسبة أكبر، كما أن الطماطم المطهية على البخار بها المزيد من الليكوبين، وهو أمر جيد لصحتك، وهذا دليل على أن لا تتناول الخضار المطبوخ فقط.

 

3.العسل بديلا للسكر:

فالجميع يعلم أن السكر خطر على الصحة، لذلك من الضرورى إضافة العسل على كل شىء تريد تحليته، فى الواقع يكون به المزيد من السعرات الحرارية من السكر، لكن الفرق ليس كثيرا ولا يساعد على زيادة الوزن أو التعرض للمشاكل الصحية التى يسببها السكر.

 


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