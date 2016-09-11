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المبعوث الأمريكى لسوريا: نحذر من عواقب وخيمة للتعاون مع جبهة فتح الشام

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المبعوث الأمريكى لسوريا: نحذر من عواقب وخيمة للتعاون مع جبهة فتح الشام المبعوث الأمريكى لسوريا: نحذر من عواقب وخيمة للتعاون مع جبهة فتح الشام

>عمان (رويترز)

 قال المبعوث الأمريكى إلى سوريا اليوم السبت أن التعاون مع جبهة فتح الشام التى كانت تعرف فى السابق بجبهة النصرة قد يجلب "عواقب وخيمة" على التيار الرئيسى لجماعات المعارضة السورية حال دخول اتفاق أمريكى روسى مقترح لمهاجمة المتشددين حيز التنفيذ.

وفى رسالة إلى جماعات المعارضة المسلحة السورية أطلعت عليها رويترز حث مايكل راتنى تلك الجماعات على التقيد بالاتفاق الأمريكى الروسى قائلا أنه يعطيها الحق فى الدفاع عن النفس ضد هجمات الجيش السورى والهجمات الروسية.

وأضاف أن الاتفاق سينهى القصف الجوى لروسيا والجيش السورى لمواقع مقاتلى المعارضة والمدنيين الذين يعيشون فى المناطق التى يسيطرون عليها.

 


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