ديبورتيفو ألافيس يسقط برشلونة في معقله بهدفين لهدف

تعرض نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس الصاعد حديثًا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب كامب نو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، فى كبرى مفاجأت الموسم الجديد.

جاء الهدف الأول لألافيس فى الدقيقة 39 عن طريق البرازيلى ديفيرسون، وتعادل المدافع جيريمى ماتيو فى الدقيقة 47 بعد انطلاق الشوط الثانى مباشرة، إلا أن الضيوف فاجئوا برشلونة مجددًا، وسجلوا هدف الفوز فى الدقيقة 64 عن طريق إيباى جوميز.

بتلك النتيجة، يتراجع برشلونة للمركز الرابع فى ترتيب الليجا برصيد 6 نقاط، خلف إشبيلية صاحب المركز الثانى بـ 7 نقاط، ولاس بالماس صاحب المركز الثالث بت 6 نقاط، بينما يتربع ريال مدريد على الصدارة برصيد 9 نقاط.