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بالصور.. وزير الثقافة يشهد عرض “غنا مصري” على مسرح مركز الإبداع الفني

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جانب من العرض

جانب من العرض

شهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم السبت، عرض “غنا مصري” على مسرح
> مركز الإبداع الفني، بحضور المخرج فهمي الخولي، والناقدة عبلة الرويني، ونور الدين باجي المستشار التربوي للسفارة الفرنسية.

شارك في الغناء رباب ناجي، مصطفي سامي من الدفعة الثانية لطلبة مركز الإبداع ”تمثيل وغناء”، ماهر محمود من الدفعة الثالثة “تمثيل وغناء”، تدريب وقيادة المايسترو محمد باهر، ديكور محمد الغرباوي، أزياء مروة عودة من الدفعة الثانية، والإشراف الفني للمخرج خالد جلال.

ويقدم عرض “غنا مصرى” التراث الغنائي المصري من صعيد والوجه البحري، وأشار المخرج خالد جلال أن العرض يأتي في إطار حرص مركز الإبداع على إتاحة فرص
> للخريجين لتقديم عروض فنية لصالح المركز.

جانب من العرض

جانب من العرض

جانب من العرض

جانب من العرض

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