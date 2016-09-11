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بالصور.. إقامة عزاء عائلة “العيسوي” بحضور نجوم الفن المصري

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جانب من العزاء

جانب من العزاء

المراسل – عمر جمال

اقيم عزاء عائلة المطرب أحمد العيسوي، مساء اليوم السبت، داخل مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد، وذلك بحضور كل من الفنانة إيناس عز الدين زوجة المطرب أحمد العيسوي، والمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم وطارق الشيخ وريكو والفنان مصطفي كامل وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وكان ستة أفراد من عائلة “العيسوى” قد لقوا مصرعهم فى حادث مروع على طريق “العلمين” وادى النطرون” أثناء عودتهم من الساحل الشمالى إثر تصادم سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة بالكيلو 30 بدائرة قسم شرطة العلمين، وتم نقل الجثامين عبر سيارات الإسعاف لمستشفى العلمين المركزي، باعتبارها الأقرب من منطقة الحادث.

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

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