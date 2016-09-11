طبيب الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة إصابة حفني

هل بالفعل تعرض أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك لإصابة جديدة خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المغربي؟ سؤال يُجيب عنه مصطفى المنيري طبيب الفريق.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخرجت العديد من التقارير تشير لتعرض أيمن حفني لإصابة جديدة خلال مران الزمالك يوم السبت. وهذا ما نفاه طبيب الزمالك.

وقال طبيب الزمالك لـFilGoal.com: "حفني لم يتعرض لأي إصابة جديدة خلال مران الزمالك".

وأضاف "اللاعب فقط ليس جاهزا بنسبة 100% حتى الآن، ولكنه خاض التدريبات بشكل طبيعي".

وواصل "لا أعرف لماذا تخرج تلك الأقاويل في مثل تلك الأوقات. الأمور بخير في الزمالك".

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