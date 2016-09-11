أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طبيب الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة إصابة حفني

Google+ Print
طبيب الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة إصابة حفني طبيب الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة إصابة حفني

هل بالفعل تعرض أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك لإصابة جديدة خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المغربي؟ سؤال يُجيب عنه مصطفى المنيري طبيب الفريق.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد يوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخرجت العديد من التقارير تشير لتعرض أيمن حفني لإصابة جديدة خلال مران الزمالك يوم السبت. وهذا ما نفاه طبيب الزمالك.

وقال طبيب الزمالك لـFilGoal.com: "حفني لم يتعرض لأي إصابة جديدة خلال مران الزمالك".

وأضاف "اللاعب فقط ليس جاهزا بنسبة 100% حتى الآن، ولكنه خاض التدريبات بشكل طبيعي".

وواصل "لا أعرف لماذا تخرج تلك الأقاويل في مثل تلك الأوقات. الأمور بخير في الزمالك".

طالع أيضا

علي فتحي يغيب عن الزمالك في نصف نهائي إفريقيا

مرتضى: سنطبع تذاكر لجماهير الوداد بأي عدد سيُطلب.. ووعد في قمة الأهلي

بالفيديو - قبل مواجهة الزمالك.. ضربة الـ90 تكتب وداع الوداد لكأس المغرب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»