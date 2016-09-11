بوسكيتس: هذه الأمور قد تحدث بعد المباريات الدولية

(إفي) قال لاعب وسط سيرجيو بوسكيتس عقب خسارة فريقه من ألافيس الصاعد حديثا بهدفين لواحد في الجولة الثالثة من الليجا إن "هذه الأمور قد تحدث بعد المباريات الدولية".

وصرح اللاعب من ملعب كامب نو لقناة (بلوس) الإسبانية "جدول المسابقات له طبيعته وحينما يوجد الكثير من اللاعبين الدوليين فإن هذه الأمور تحدث".

وأضاف بوسكيتس "سبق وكنا في مثل هذه المواقف وتمكننا من حلها. الدوري لا يزال طويلا وهناك 20 ألف فرصة يمكن استغلالها".

وأكمل اللاعب "وصلوا لمرمانا مرات قليلة ولكنهم تمكنوا من استغلال الفرص التي أتيحت لهم. هذا هو مكمن صعوبة الأمر".

وبخصوص قرار المدرب باجلاس عدد من اللاعبين الأساسيين احتياطيا قال "المدرب قرر من يلعب والكل يسعى وراء مصلحة الفريق. لا يجب التفكير كثيرا في الأمر"