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الرقابة الإدارية بالشرقية تلاحق المتلاعبين من أصحاب محطات الوقود

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الرقابة الإدارية بالشرقية تلاحق المتلاعبين من أصحاب محطات الوقود الرقابة الإدارية بالشرقية تلاحق المتلاعبين من أصحاب محطات الوقود

>الشرقية- فتحية الديب

يواصل ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد شوقى، رئيس المكتب، جهودهم وحملاتهم لملاحقة المتلاعيبن من أصحاب محطات الوقود بالحصص المصروفة، وتمكنت حملة مكبرة من الهيئة، من المرور على بعض محطات الوقود بمركز الزقازيق بالشرقية، ورصدت الحملة وجود ١٢٠٠ لتر سولار و٤٠٠ لتر بنزين بأحد المحطات زيادة عن الحصص المصروفة لها.

 

كما كشفت الحملة، عن وجود تلاعب فى عدادات الطلمبات وإزالة أختام مصلحة الدمغة والموازين من على الطلمبات للاستيلاء على كميات من الوقود.

 

وتم تحرير محضر ضد محطة وقود غير مرخصة، أثناء تزودها بحوالى ٢٠٠٠ لتر سولار و ضبط السيارة المحملة بتلك الكمية وتم تحرير المحاضر لهما للعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

 


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