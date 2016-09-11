أسامة نبيه ينفي استبعاد “المحمدي” و”طلبة” و”باولو” من قائمة الفراعنة

نفى أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، ما تردد عن تفكير الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في استبعاد الثلاثي “حسام باولو، وحمادة طلبة، وأحمد المحمدي” من قائمة المنتخب استعدادًا لمباراة الكونغو.

وقال أسامة نبيه إن الجهاز الفني لم يناقش قائمة المنتخب للقاء الكونغو، ولم يصدر أي قرار بشأن استبعاد أي لاعب من لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة.

وعن ظهور المنتخب بشكل باهت في المباراتين الوديتين أمام غينيا وجنوب إفريقيان أشار “نبيه” إلى أن المنتخب يمر بفترة صعبة للغاية، بسبب انتهاء موسم الدوري الممتاز، وتعرض عدد كبير من اللاعبين لحالة إرهاق بسبب ضغط المباريات.

وأوضح مدرب المنتخب، أن الجهاز الفني كان حريصًا على خوض الوديتين من أجل ظهور السلبيات التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي، ليتمكن الجهاز من علاج هذه السلبيات، قبل مواجهة الكونغو الشهر القادم.

ويحل المنتخب المصري ضيفًا على الكونغو يوم 9 أكتوبر المقبل، في إطار الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

أ ش أ