هيئة الإحصاء السعودية : توافد مليون و800 ألف حاج حتى مساء يوم “التروية”

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم السبت، أن إجمالي أعداد حجاج بيت الله الحرام تجاوز المليون و800 ألف حاج حتى اليوم “يوم التروية”.

وأوضحت الهيئة – فى بيان لها – إن إجمالي عدد الحجاج بلغ مليونا و855 ألفًا و406 حجاج، يمثل حجاج الخارج منهم مليونا و325 ألفًا و372 حاجًا، ويمثل حجاج الداخل القادمين إلى مكة عبر مداخلها الستة 199 ألفًا و922 حاجًا، وحجاج مدينة مكة المكرمة 330 ألفًا و112 حاجًا.

فيما بلغ عدد الحجاج السعوديين من إجمالي عدد الحجاج حتى الآن 165 ألفًا و599 سعوديًا، بينما بلغ الحجاج غير السعوديين من إجمالي عدد الحجاج حتى الآن مليونا و689 ألفًا و807 حجاج غير سعوديين من خارج المملكة وداخلها.

وسجل عدد الذكور من إجمالي الحجاج مليونًا و76 ألفًا و698 حاجًا، فيما بلغ الحجاج الإناث 778 ألفًا و708 حاجات.

وأشارت الهيئة إلى استمرار توافد ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة عبر جميع منافذها، موضحة أن عمليات حصر أعداد الحجاج مستمرة، وسوف تتوقف عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة غدًا الأحد الموافق التاسع من ذي الحجة، على أن يتم بعدها الإعلان عن العدد الإجمالي للثلاثة مسارات الأساسية في حصر أعداد الحجاج “حجاج الخارج، وحجاج الداخل، وحجاج مدينة مكة المكرمة”.

أ ش أ