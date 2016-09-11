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القوات الروسية تختتم مناورات “القوقاز 2016″

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القوات الروسية تختتم مناورات “القوقاز 2016″ القوات الروسية تختتم مناورات “القوقاز 2016″

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم  إن مناورات عسكرية مخططاً لها منذ فترة طويلة تشمل شبه جزيرة القرم وأسطولين في البحر الأسود وبحر قزوين بدأت، وتشارك فيها قوات قوامها 12ألفاً و500 جندي.

وتأتي التدريبات التي تحمل اسم «القوقاز 2016» بعد فترة من تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بعدما اتهمت موسكو كييف بإرسال مخربين إلى شبه الجزيرة لتنفيذ سلسلة من التفجيرات. ونفت كييف ذلك تماماً.

ووصفت وزارة الدفاع مناورات «القوقاز 2016» التي تستمر حتى 19 (سبتمبر) الجاري بأنها التدريبات العسكرية الكبيرة الأخيرة للعام الحالي.

وقالت الوزارة إن المناورات التي تشمل المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية بأكملها ستختبر قدرة القادة على التخطيط والإعداد وإدارة العمل العسكري والتنسيق بين أنواع مختلفة من القوات.

وتابعت الوزارة أن عدداً لم يحدد من الطائرات سيشارك في المناورات إلى جانب الأسطولين الروسيين في البحر الأسود وبحر قزوين ووحدات مدرعة ومشاة ومظليين.

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