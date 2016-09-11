أهالى قرية بالغربية يقتلون مسجل خطر ويصيبون آخر أثناء سرقتهما موتوسكيل

شهدت عزبة الملوانى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اعتداء الأهالى بالضرب على عاطلين مسجلين شقى خطر، أثناء قيامهما بسرقة موتوسيكل من داخل منزل مواطن يدعى "عادل.ع" ولقى أحدهما مصرعه فى الحال وأصيب الآخر بإصابات خطيرة.

انتقل العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة والرائد محمد السعدنى رئيس مباحث السنطة، وتبين تعدى الأهالى بالشوم على كل من "أحمد.ع.ش" مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 29قضية متنوعة ووفاته، و"إبراهيم.ل.ا" مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 13قضية، مقيمين كفر علوان مركز طنطا مصاب بإصابات خطيرة تم احتواء الأهالى ونقل الجثة والمصاب لمستشفى السنطة المركزى.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة بقيام المتهمين بالتسلل لمنزل المواطن"عادل.ع" بغرض سرقة الدراجة النارية الخاصة به وما أن شعر بوجودهما استغاث بالأهالى الذين تمكنوا من ضبطهما والتعدى عليهما بالضرب بالشوم وانتقل مأمور المركز والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وتم السيطرة على الموقف تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.