بالفيديو: منى زكي تحلم بحفل زفاف جديد مع "أحمد حلمي"

إعترفت الفنانة منى زكي بحقيقة تمزيقها لكل صور حفل زفافها، مبررة الأمر بأن مظهرها كعروس لم يعجبها، وتمنت لو أنها تستطيع تنظيم حفل زفاف جديد مع زوجها الكوميديان أحمد حلمي، وكشفت عن سر من كواليس الزفاف، هو امتلاء جسدها بالكدمات بسبب مشاهد العنف بفيلم مافيا مع النجم أحمد السقا.

إعترافات منى من كواليس حلقتها الخاصة لبرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي المقرر إذاعتها كاملة ثالث أيام العيد ، وكشفت فيه حقيقة حملها الثالث ولماذا تعمدت إخفاء الخبر عن جمهور، كما تحدثت عن معاناتها الجسدية قبل أيام من حفل زفافها بسبب الكدمات المتعددة التي أصابتها أثناء تصوير فيلم "مافيا" مع النجم أحمد السقا، وهو ما تسبب بتمزيقها كل صور حفل زفافها لأن شكلها لم يعجبها، برغم أن النجمة شريهان أشرفت بنفسها على تجهيزها، وتمنت أن تقيم حفل زفاف جديد مع حلمي.

وتكشف زكي كواليس جديدة عن علاقتها بزوجها النجم أحمد حلمي ، وتتحدث لأول مرة عن الحوار الذي دار بينهما بعد إحتضانها أمام الكاميرات عقب فوزها بجائز أفضل ممثلة فى حفل أوسكار العرب عن فيلمها الأخير “أسوار القمر” ، وهو المشهد الذي حظي وقتها بإعجاب وتقدير كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت عن كواليس مسلسلها الأخير "أفراح القبة" بحضور مخرجه محمد ياسين، الذي أكد أن تصوير المسلسل استمر حتى التاسعة من صباح يوم 30 رمضان موعد آخر حلقة للمسلسل وأن مونتاج الحلقة الأخيرة استمر حتى قبل موعد إذاعتها ب4 دقائق.



شاهد أمنية منى زكي بحفل زفاف جديد:



