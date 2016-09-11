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سعاد خيي عضو لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية

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السبت 10-09-2016 20:46

تشارك الممثلة المغربية سعاد خيي كعضوة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثانية و الثلاثين، و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 21-27 سبتمبر الجاري.
و يترأس لجنة تحكيم هذه الدورة الفنان القدير عزت العلايلي ، و تعد هذه المرة الأولى للممثلة المغربية في تجربتها كعضوة لجنة تحكيم " مسابقة نور الشريف للفيلم العربي"، إلى جانب نخبة من الممثلين العراقي محمود أبو العباس و المصرية سلوى خطاب .
و تعد خيي من الممثلات اللواتي برزن بشكل لافت على خشبة المسرح المغربي ، من خلال عدد من المسرحيات الكوميدية خاصة مع فرقة المسرح الوطني ، و تستعد حاليا للعب دورها في المسرحية الجديدة "شكون المسؤول" ، في حين تنتظرها جولة فنية بأوربا بمسرحية "جا وجاب "من تأليف محمد الجم و إخراج عبد اللطيف الدشراوي التي حققت نجاحا مميزا .

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