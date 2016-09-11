بالفيديو والأرقام: "كلب بلدي" يتفوق على محمد سعد والرداد ورجب

بعد 48 ساعة فقط من بدء المنافسة على صدارة قائمة أكثر أفلام عيد الأضحى حصداً للإيرادات، احتل فيلم "كلب بلدي" للفنان أحمد فهمي المقدمة بفارق ضئيل عن بقية منافسيه حسن الرداد ومحمد سعد ومحمد رجب، علماً بأن المنافسة الحقيقية ستبدأ مساء يوم غد الأحد مع عودة النجم أحمد حلمي بفيلم "لف ودوران"، بينما خرج فيلم "حملة فريزر" من المنافسة فعلياً بعد تسريب نسخة عالية الجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لعبة الأرقام لا تستند لمصدر محايد، فكل شركة انتاج تعلن إيرادات أفلامها بالتنسيق مع شركات التوزيع، وحسب الأرقام المعلنة، إحتل أحمد فهمي الصدارة بعدما حقق فيلمه "كلب بلدي" 150 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول فتى تلقيه والدته بالشارع وتتولى تربيته "الكلاب" ليتمتع ببعض حواسها ويشارك في بطولته أكرم حسني، الشهير بشخصية أبو حفيظة في أولى بطولاته السينمائية، وأحمد فتحي، ودينا محسن، وحمدي المرغني، ومن إنتاج شركتي "دولار فيلم" و"نيو سينشري" للإنتاج الفني، وتأليف شريف نجيب وأحمد فهمي، وإخراج معتز التوني.



فيلم "عشان خارجين" للنجم حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم احتل المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 120 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شاب يدعى "رمزي" ويقوم بدوره حسن الرداد، يقع في حب فتاة ويرتبط بها عاطفيًا، وتلعب دورها إيمي سمير غانم، لكنهما يتعرضان لصعوبات وضغوطات توقعهما في مشاكل مع إحدى العصابات،ويشارك في بطولة الفيلم النجم بيومي فؤاد، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج خالد الحلفاوي.



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لنجم محمد سعد اعتاد تحقيق الأرقام القياسية بموسم الأعياد، ولكنه اكتفي بالمرتبة الثالثة لفيلمه الجديد "تحت الترابيزة" بإيرادات 100 الف جنيه فقط، ويرى البعض أن عائدات الفيلم غير مرشحة للزيادة، خاصة وأن أحداث الفيلم تكاد تكون مستنسخة من فيلم قديم لسعد بعنوان "الليمبي 8 جيجا"، حيث يقدم دور المحامي عاصم السنجاري الذي يحارب الفساد ويتعرض لحادث يخرج منه بشخصية هزلية تدعي حنكو، ويشارك بالبطولة النجمة نرمين الفقي، ومنة فضالي، والنجم الكبير حسن حسني، ومن إخراج سميح النقاش.





فيلم النجم محمد رجب "صابر جوجل" تذيل القائمة ولكن بإيرادات عرض يوم واحد فقط بلغت 95 ألف جنيه، ولو كررها اليوم سيتصدر القائمة بمفرده، مع بقية نجمات الفيلم الشابة سارة سلامة والليبية نور الكاديكي وراندا البحيري ولطفي لبيب وإيهاب فهمي، ويقدم فيه شخصية لص محترف بعالم التكنولوجيا يخوض صراع مع رجال أعمال بدولة غربية.





يكتمل الصراع مساء غد الأحد مع نزول فيلم "لف ودوران" للنجم أحمد حلمي والفنانة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد، وجميلة عوض، والنجمة الكبيرة صابرين، وتدور أحداثه حول مرشد سياحي يفكر بالزواج من فتاة أجنبية، وتقرر أسرته الاستعانة بفتاة جميلة لاقناعه بالزواج من مصرية، وتم تصوير أغلب أحداثه بمحمية طبيعية بمدينة شرم الشيخ.



