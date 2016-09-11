ليوناردو دي كابريو يستغل فيلمه للتأثير في الإنتخابات الأمريكية

يحاول نجم هوليوود والناشط البيئي ليوناردو دي كابريوLeonardo Dicaprio عرض فيلمه الوثائقي المقبل بشأن التغير المناخي Before the flood، قبل إنتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ليوجه من خلاله نداء عالي الصوت للناخبين الأمريكيين للتأثير على قراراتهم.

وقال دي كابريو للجمهور بعد العرض الأول للفيلم ضمن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي Toronto International Film Festival يوم الجمعة: "نريد عرض هذا الفيلم قبل الإنتخابات المقبلة .. الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في هذه القضية."

وأضاف: "لا نستطيع أن نتحمل في هذه اللحظة الحرجة أن يتولى القيادة زعماء لا يؤمنون بالعلم الحديث للتغير المناخي."

ويرصد هذا الفيلم دي كابريو والممثل فيشر ستيفنز Fisher Steven لدى سفرهما من تورونتو مدينة الرمال النفطية بكندا إلى جزر صغيرة في المحيط الهادي وقيامهم بإجراء مقابلات مع زعماء عالمين مثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama وعلماء في المناخ وأساتذة جامعات.

وسيعرض فيلم Before The Floodفي دور السينما في نيويورك ولوس أنجلوس في 21 أكتوبر/تشرين الأول ويُبث في قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويخاطب الفيلم الأقلية الكبيرة من النواب الجمهوريين الذين ينكرون بشكل قاطع الأدلة العلمية الواسعة بأن النشاط البشري هو الذي يسبب الأضرار البيئية ويذكر اسم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump والمرشحين السابقين ماركو روبيو Marco Rubia وتيد كروز Ted Cruz .

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