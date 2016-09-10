بالفيديو - إشبيلية ينتفض أمام لاس بالماس وفياريال يفوز على مالاجا

(إفي): استطاع فريق إشبيلية تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه لاس بالماس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الاولى الإسباني لكرة القدم (الليجا)، بينما حصد فياريال ثلاث نقاط مستحقة بعد فوزه على مضيفه مالاجا بهدفين نظيفين على ملعب لا روساليدا.

افتتح اللاعب تانا التسجيل لفريق لاس بالماس (ق16)، بينما استطاع بابلو سرابيا تعديل النتيجة لأصحاب الأرض (ق89) عن طريق ضربة جزاء تسبب فيها بيدرو بيجاس، مدافع الضيوف ليحصل على الانذار الثاني ويغادر الملعب بالبطاقة الحمراء، ثم سجل كارلوس فرنانديز هدف الفوز لإشبيلية في الوقت بدل الضائع (90+4).

وعلى الجانب الآخر تقدم خاومي كوستا للغواصات الصفراء (ق33) وأضاف نيكولا سانسوني الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول (ق44)، بعد أن أضاع برونو سوريانو ركلة جزاء لفياريال (ق40) تصدى لها بنجاح إدريس كارلوس كاميني حارس مالاجا.

وبهذه النتائج يوقف إشبيلية، الذي اقتنص المركز الثاني مؤقتا برصيد 7 نقاط، مفاجأة لاس بالماس الذي تصدر جدول الترتيب للمسابقة بالعلامة الكاملة في أول مبارتين، ليوقف رصيده عند النقطة السادسة اليوم في المركز الثالث.

بينما يحصد فريق فياريال النقطة الخامسة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد مالاجا عند نقطتين في المركز الـ14.

ولن يتم حسم الترتيب النهائي لجدول الليجا حتى استكمال مباريات الجولة الثالثة؛ اليوم بمباراة برشلونة، المرشح بالطبع لمزاحمة ريال مدريد على الصدارة، عندما يستضيف الوافد الجديد ألافيس، وغدا بإقامة 4 مباريات، أبرزها فالنسيا وريال بيتيس.

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