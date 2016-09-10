جريزمان: أخطأت في حق زملائي وأعتذر عن تصريحاتي

(إفي) أكد مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان جريزمان سعادته بالفوز على سيلتا فيجو برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من الليجا في المباراة التي سجل فيها هدفين، معتذرا في نفس الوقت عن التصريحات التي صدرت منه قبل فترة التوقف الدولي.

وكان اللاعب قال عقب التعادل مع ديبورتيفو ليجانيس في الجولة الثانية من الليجا إنه إذا ما استمر الفريق على هذا المنوال فإن الأمر سينتهي بالصراع من أجل البقاء وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات كثيرة له.

وصرح جريزمان عقب مواجهة سيلتا فيجو للصحفيين "أعتذر لزملائي على التصريحات التي صدرت مني. لم يكن يجب أن أقول هذا الأمر علانية".

وبخصوص مباراة اليوم قال "كان يجب أن نقدم مستوى مثل هذا. أنا سعيد للغاية من أجل الفريق. كان الأمر رائعا".

وتابع جريزمان "سيلتا لعب الشوط الأول بشكل رائع ولكن نحن في نصف المباراة الثاني أدينا كل ما علينا".