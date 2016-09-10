أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جريزمان: أخطأت في حق زملائي وأعتذر عن تصريحاتي

Google+ Print
جريزمان: أخطأت في حق زملائي وأعتذر عن تصريحاتي جريزمان: أخطأت في حق زملائي وأعتذر عن تصريحاتي

(إفي) أكد مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان جريزمان سعادته بالفوز على سيلتا فيجو برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من الليجا في المباراة التي سجل فيها هدفين، معتذرا في نفس الوقت عن التصريحات التي صدرت منه قبل فترة التوقف الدولي.

وكان اللاعب قال عقب التعادل مع ديبورتيفو ليجانيس في الجولة الثانية من الليجا إنه إذا ما استمر الفريق على هذا المنوال فإن الأمر سينتهي بالصراع من أجل البقاء وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات كثيرة له.

وصرح جريزمان عقب مواجهة سيلتا فيجو للصحفيين "أعتذر لزملائي على التصريحات التي صدرت مني. لم يكن يجب أن أقول هذا الأمر علانية".

وبخصوص مباراة اليوم قال "كان يجب أن نقدم مستوى مثل هذا. أنا سعيد للغاية من أجل الفريق. كان الأمر رائعا".

وتابع جريزمان "سيلتا لعب الشوط الأول بشكل رائع ولكن نحن في نصف المباراة الثاني أدينا كل ما علينا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع