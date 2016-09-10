إيجواين يضع عينيه على إشبيلية: لدينا مباراة هامة الأربعاء

(إفي): بدأ المهاجم الارجنتيني جونزالو إيجواين الذي أحرز هدفين لفريقه يوفنتوس أمام ساسولو (3-1) التفكير في مواجهة دوري أبطال أوروبا يوم الاربعاء القادم مؤكدا أنها ستكون "مباراة هامة".

وقال إيجواين لقناة (سكاي سبورتس): "من الضروري الاستمرار على هذا النحو. يجب علينا الآن الهدوء وتصحيح الأخطاء التي ارتكبنها للاستمرار في التحسن. الآن لدينا مباراة مهمة الأربعاء.

وأكد المهاجم الأرجنتيني الذي سجل ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم للسيدة العجوز أنه كان يعرف أن الهدف سيأتي مع الاستمرار في العمل.

وأضاف "كنت هادئا دائما. كنت أعلم أن الأهداف ستأتي وأسعدتني قدرتني على التسجيل. يجب علينا الاستمرار هكذا. العمل كلنا معا، وهو ما يؤدي في النهاية للفوز".

وبدأ يوفنتوس الكالتشيو بقوة ولكن هيجواين أكد أن المسابقة لا زالت طويلة.