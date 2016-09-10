شاهد - تريزيجيه يستغل خطأ ساذجا ويصنع أول أهدافه مع موسكرون

استغل محمود حسم "تريزيجيه" خطأ ساذجا من مدافع نادي زولت وارجم البلجيكي ليصنع أول أهدافه مع فريقه الجديد موسكرون.

تريزيجيه انتقل على سبيل الإعارة من أندرلخت إلى موسكرون خلال سوق الانتقالات الصيفية وخاض أول مران له مع الفريق عقب العودة من رحلة المنتخب في جنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وشارك تريزيجيه أساسيا لأول مرة مع موسكرون في اللقاء الأول له بل وينجح في صناعة هدف التعادل لفريقه.

وضغط تريزيجيه على مدافع زولت ليخطف تمريرة الأخير قبل أن تصل إلى رومان فيردير مهاجم موسكرون ليهز الشباك.

شاهد صناعة تريزيجيه

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف زولت على موسكرون بعد خطأ قاتلا من فاجنر مدافع موسكرون والذي سجل في مرماه من منتصف الملعب.