تقرير في الجول - 5 ملامح من مباراة ريال مدريد وأوساسونا.. الدقة والثقة والسحر

"علينا مواصلة المشوار في الفترة المقبلة" هكذا صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب الفوز على أوساسونا بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

ريال مدريد وصل للنقطة التاسعة ليتصدر الليجا بعد مباراة اليوم التي شهدت حفاظ الفريق على أسلوبه وعودة نجومه من الإصابة.

FilGoal.com يوضح الملامح الفنية التي ظهرت خلال المباراة في التقرير التالي..

أسلوب ثابت وهفوة متكررة

بدأ ريال مدريد المباراة بخطته المعتادة 4-3-3، مع بعض التغييرات في التشكيل الأساسي.

بيبي يشارك عقب عودته من الراحة التي حصل عليها عقب اليورو، دانيلو بدلا من كاربخال المجهد، وناتشو بدلا من مارسيلو الذي عاد متأخرا من البرازيل رفقة زميله كاسيميرو، فشارك كروس بدلا منه في مركز الارتكاز.

وفي الهجوم دعم كريستيانو رونالدو الثنائي جاريث بيل وألفارو موراتا.

وعلى الرغم من دخول 4 لاعبين في التشكيل للمرة الأولى هذا الموسم بالإضافة إلى شغل كروس مركز لاعب الدائرة؛ إلا أن أسلوب لعب الفريق لم يتغير.

موراتا أجاد تبادل المراكز مع رونالدو مثلما يفعل بنزيما منذ 3 مواسم، فنجد أن الإسباني يترك عمق الهجوم ويتجه للجناح الأيسر ليدخل رونالدو إلى العمق.

دفاعيا تأثر ريال مدريد بغياب كاسيميرو، وهو ما ظهر في هدفي أوساسونا.

في كرة الهدف الأول كروس لم يقم بالضغط على روميرو الذي أرسل عرضية لريرا، ونفس الأمر تكرر في كرة الهدف الثاني، كويفاس توغل وحيدا دون أي رقيب وقام بلعب عرضية لجارسيا، الهدف كان به مجموع من الأخطاء في التمركز بتواجد دانيلو في قلب الدفاع بجوار بيبي وناتشو "الظهير الأيسر" في الجهة اليمنى وراموس في الجهة اليسرى.

ومثلما اختار زيدان خطته المعتادة للبدء بها، اختار أن يغيرها للمرة الثالثة على التوالي أيضا، فختم اللقاء بطريقة 4-4-2 بتواجد موراتا وبنزيما في المقدمة أمام رباعي الوسط المكون من أسينسيو، فاسكيز، كروس، كوفاسيتش، وهى الطريقة التي تطبق لأول مرة هذا الموسم، فأمام ريال سوسيداد اختتم بـ 4-4-2-0 وأمام سلتا فيجو ختم بـ 4-2-3-1.

الراحة خوفا من الإجهاد

"سنخوض 7 مباريات في 21 يوما، يجب أن نكون في قمة الاستعداد" زيدان بعد المباراة.

تصريح المدرب الفرنسي يعكس اختياره لتشكيل البداية وتغييرات المباراة.

قرر إراحة كاربخال الذي شارك في كل مباراة السوبر ومباراتين الدوري بالإضافة إلى مباراة مع المنتخب الإسباني، وغاب عن الثانية بسبب إصابة طفيفة، وسحب مودريتش وبيل في الدقائق خوفا من الإجهاد، كما لم يبق رونالدو العائد من الإصابة لأكثر من 65 دقيقة في أرضية الملعب.

"القائمة الكاملة" حسب وصف زيدان سبب اتباع هذا النظام.

عودة حميدة

رونالدو عاد للمشاركة لأول مرة منذ إصابته في نهائي اليورو أمام فرنسا في يوليو الماضي، وجاءت عودته حميدة بتسجيل لهدف فريقه الأول في لقاء اليوم، كما ساهم في هدف دانيلو الثالث.

بنزيما أيضا عاد من الإصابة الطويلة التي لحقت به منذ مشاركته في مباراة السوبر الأوروبي أمام إشبيلية في أغسطس، لكنه كان سيئ الحظ؛ فاصطدمت كرته مرتين بالعارضة.

كروس وكوفاسيتش مودريتش.. بين الدقة والثقة والسحر

أكمل كروس 94% من تمريراته، التي تضمنت خلق 5 فرص للتسجيل نجح رفاقه في تحويل 2 منها في المرمى.

بينما ظهر كوفاسيتش بنسخة أفضل من التي ظهر بها في المباريات السابقة، فأكمل 88% من التمريرات وخلق فرصة واحدة للتسجيل واعترض الخصم 3 مرات، ربما تكون ثقة زيدان –كما صرح المدرب عقب المباراة- هى السبب في الظهور بهذه الصورة.

أما مودريتش فقدم لمسات ساحرة خلال 61 دقيقة فقط، فنجح في إكمال 4 مراوغات من أصل 5 وسجل هدف من تصويبة ذكية استغل بها عدم رؤية الحارس للكرة.

أفعال لا أقوال

"الكرات الثابتة؟ مهمة للغاية لأنها من الممكن أن تفك طلاسم الخصم الدفاعي، نتدرب عليها في كل وقت"

يبدو أن زيدان لا يتحدث فقط، بل ويعمل أيضا كثيرا مع لاعبيه، وهو ما يظهر في تسجيل الريال لهدفين برأسيات راموس وبيبي من ركنتين نفذهم كروس.