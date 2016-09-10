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بالفيديو – شمس ' أصحاب المجد ' تسطع في كامب نو.. سقوط برشلونة

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بالفيديو – شمس ' أصحاب المجد ' تسطع في كامب نو.. سقوط برشلونة بالفيديو – شمس ' أصحاب المجد ' تسطع في كامب نو.. سقوط برشلونة

صدق أو لا تصدق.. ديبورتيفو ألافيس عاد من كامب نو بـ3 نقاط كاملة.

الفريق الصاعد حديثا للدوري الإسباني فاز على برشلونة 2-1 في عقر داره ضمن الجولة الثالثة لليجا.

وكرر ألافيس - الملقبون بأصحاب المجد - التاريخ المر بالنسبة لبرشلونة، ليعيد عليه ذكريات فوز هركيليز على البلاوجرانا في موسم 2010/2011.

ليصبح برشلونة أول بطل للدوري يخسر من فريق صاعد حديثا، منذ برشلونة نفسه في 2010.

39 دقيقة كانت كافية لديبورتيفو ألافيس ليعلن عن نواياه، حين استغل ديفيرسون عرضية كيكو ليسكنها شباك ياسبر سيليسين.

انتهى الشوط الأول بتلك النتيجة، ولكن مع مطلع الشوط الثاني استغل جيريمي ماثيو عرضية نيمار ليتعادل لبرسا برأسية سكنت شباك الفريق الباسكي.

رصاصة الرحمة أطلقها إيباي جوميز في الدقيقة 64 عندما استغل خطأ خافيير ماسكيرانو ليمر منه ويسجل الثاني في شباك الحارس الهولندي الجديد.

ولم يسعف البدلاء، ليونيل ميسي وأندريس إنييستا ولويس سواريز، مدربهم لويس إنريكي في تغيير النتيجة بعد نزولهم جميعا بين الدقيقتين 60 و64.

بتلك النتيجة، تراجع برشلونة للمركز الرابع بـ6 نقاط، أما ألافيس فصعد للمركز السابع بـ5 نقاط.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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