تقرير في الجول – بالفيديو.. السبت الكروي يوم أهداف المدافعين

أهداف بالرأس والقدم وبطرق مختلفة سُجلت في الملاعب الأوروبية المختلفة خلال السبت الكروي عن طريق المدافعين.

وشهد السبت الكروي عددا كبيرا من الأهداف التي سجلها المدافعون، وفي مختلف الدوريات الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأهداف التي سجلها المدافعون في يوم السبت الكروي.

ثلاثي ريال مدريد

البداية من الدوري الإسباني بالتحديد مباراة أوساسونا وريال مدريد التي فاز بها الأخير بخمسة أهداف مقابل هدف.

المباراة شهدت تسجيل 3 أهداف من خماسية ريال مدريد عن طريق المدافعين.

البداية كانت عن طريق الظهير الأيمن دانيلو، ثم سجل القائد سيرجيو راموس هدفا برأسية رائعة، وأضاف المدافع الآخر بيبي هدفا ثالثا بالرأس أيضا.

شاهد أهداف مدافعي ريال مدريد

جيرمي ماتيو

في نفس الجولة من الدوري الإسباني سجل جيرمي ماتيو مدافع برشلونة هدفا بضربة رأسية في مرمى ديبورتيفو ألافيس خلال المباراة التي خسرها برشلونة بهدفين مقابل هدف.

أهداف مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

مقصية كوسيلني

في الدوري الإنجليزي سجل لوران كوسيلني مدافع أرسنال أفضل أهداف المدافعين خلال السبت الكروي.

وخلال مباراة أرسنال أمام ساوثامبتون التي انتهت بفوز المدفعجية بهدفين مقابل هدف، سجل المدافع الفرنسي هدفا بضربة مقصية رائعة.

هدف كوسيلني لأرسنال ضد ساوثامبون

أيالا

خلال مباراة ميدلزبره أمام ضيفه كريستال بالاس سجل دانييل أيالا مدافع ميدلزبره هدفا بضربة رأسية رائعة خلال المباراة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف.

يوفنتوس يتذوق أهداف المدافعين

أما في الدوري الإيطالي سجل لوكا أنتي مدافع ساسولو هدفا في مرمى يوفنتوس خلال الجولة الثالثة من الدوري.

وفاز يوفنتوس في المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وهو الذي سجله أنتي.

شاهد الأهداف من هنا

مدافع بوردو

الدوري الفرنسي أيضا شهد اليوم أهدافا من المدافعين أبرزها هدف جريجوري سيرتيتش مدافع بورتو في خسارة فريقه أمام ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف.