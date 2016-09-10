في_الدوري – طلعت يوسف: بتروجيت سيكون له شخصية مختلفة

أكد طلعت يوسف المدير الفني لبتروجيت أن فريقه يختلف كثيرا عن الموسم الماضي بعد التدعيمات والصفقات التي أبرمها استعدادا للدوري المصري الذي ينطلق بعد أيام.

وتعاقد بتروجيت مع 18 لاعبا جديدا استعدادا للموسم المقبل.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من الحوارات مع جميع مدربي الدوري المصري قبل انطلاق المسابقة بعد 5 أيام.

وقال طلعت يوسف لـFilGoal.com: "أتذكر تجربتي السابقة مع اتحاد الشرطة عندما اعتمدت على بناء فريق جديد، فهذه المرحلة والمعروفة باسم الاحلال والتجديد أصعب المراحل التي يمر بها المدرب.

وأضاف "بالتأكيد الأمور لن تسير بشكل جيد في بداية الموسم، اللاعبون بحاجة للتأقلم أولا ثم استيعاب الفكر التدريبي وأخيرا مرحلة الانسجام معا".

وتابع "الموسم الحالي صعب للغاية على بتروجيت لكنني سأظل بالفريق في المنطقة الدافئة وسط جدول الترتيب، لكن ما أعد به أن الفريق سيكون له شخصية مميزة ومن الممكن أن تعرفه من الأداء بدون النظر إلى قميص بتروجيت، مثلما حدث مع الشرطة بعدما واجهت صعوبات في البداية إلى أن أصبح الفريق له شخصية مختلفة".

واستكمل "الدوري هذا الموسم مقسم إلى 3 مستوايات، المستوى الأول فرق المنافسة مثل الأهلي والزمالك وسموحة، والمستوى الثاني فرق القاع وأغلب الظن ستكون هذه الفرق الصاعدة حديثا للدوري طنطا والنصر للتعدين والشرقية.

أما المستوى الثالث يضم 12 فريقا مستوياتهم متقاربة جدا وصراع المراكز سيكون على أشده نظرا لتقارب المستوى لأن الغالبية من هذه الفرق دعمت صفوفها بلاعبين على مستوى مميز.

وأكمل "أتمنى انتظام المسابقة بحيث نعرف ميعاد بداية الدوري ونهايته ومواعيد التوقفات من أجل المنتخبات الوطنية، لكن أرى من الصعب تحديد ذلك".

واختتم حديثه قائلا: "أرى أن عودة الجماهير صعبة للغاية في ظل الأحداث الفردية التي تحدث من بعض المجموعات وإن كنت أتمنى رؤية الجماهير مجددا في الملاعب".

ويفتتح بتروجيت مبارياته في الدوري يوم الجمعة 16 سبتمبر بمواجهة وادي دجلة.