اليمن: احتلال مليشيات الحوثيين لمنزل وزير الخارجية يثبت أنهم عصابة

اتهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى مليشيات الحوثيين باقتحام واحتلال منزله فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وكتب المخلافى فى صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى "إن الذين اقتحموا مدن الوطن وعبثوا بها واحتلوها ودمروها ليس غريب عليهم أى شئ بعد ذلك... وسيبقى اليمن الأغلى من كل شئ واستعادة الدولة واجب لن نتركه"، موضحا أن المليشيات تثبت للعالم بهذا التصرف أنهم مجرد عصابة.

يذكر أن ميلشيات الحوثيين بمساعدة من القوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح سيطرت على العاصمة صنعاء فى 21 سبتمبر 2014، واستولت على حكم صنعاء فى يناير 2015، ومنذ ذلك التاريخ وهى تقوم باقتحام واحتلال منازل المعارضين لهم، ووصل الأمر فى الكثير من الأحيان إلى تفجير منازل المعارضين سواء فى صنعاء أو المحافظات التى لا زالت تحت سيطرتهم.

وكانت عناصر المليشيات قد اقتحمت منزل المخلافى فى منطقة الأصبحى بصنعاء مساء أمس الجمعة، ولا يزالوا فيه حتى الآن، ولكن لا يوجد أحد من أسرة المخلافى بالمنزل.