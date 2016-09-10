أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

خبير عسكري : إيطاليا بدأت تتفهم موقف مصر بشأن “ريجيني”

Google+ Print
خبير عسكري : إيطاليا بدأت تتفهم موقف مصر بشأن “ريجيني” خبير عسكري : إيطاليا بدأت تتفهم موقف مصر بشأن “ريجيني”

اللواء محمود زاهر

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود زاهر، اليوم السبت، إن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، كان له نشاط ليس له علاقة بالدراسة أو البحث الأكاديمي، وإنما له كان له نشاط مخابراتي تحت بند التعامل الدولي.

وأضاف زاهر خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن “الضغط الدولي والأموال العربية من بعض الدول هي التي دفعت إيطاليا لاتخاذ موقف ضد مصر، إلا أن روما بدأت تتفهم حاليًا أن مصلحتها مع مصر أصبحت على المحك”.

وتابع “زاهر” أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد أن مصر بريئة من قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وأن الخطوة المتوقعة سيكون هناك تقارب أكثر بين مصر وإيطاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر