عروسان يلتقطان صوراً رومانسية أمام حمم بركانية

لأن اللون الأحمر يرمز للحب في الغالب، اختار عروسان مغامران أن يعبرا عن حبهما بالتقاط صور رومانسية بجانب حمم بركانية على سفوح بركان هيلوا في هاواي، بعد قصة حب عاصفة امتدت 10 أعوام.

واعتبرت العروس لورين (24 عاماً) أنها حصلت على مكافأة مزدوجة، الأولى أنها تمكنت رؤية الحمم البركانية عن قرب، والثانية مشاركة هذه اللحظات مع حبيبها ألكسندر مايلز، لبدء حياة زوجية مليئة بالسعادة والمغامرة، وفقاً لما نقله موقع “24″ الإماراتي عن صحيفة الـ” دايلي ميل” البريطانية.

وكانت العروس ارتدت ثوبها الأبيض وغادرت ليلاً برفقة زوجها والمصور ليتمكنوا من الحصول على صور استثنائية فجراً بالقرب من الصخور البركانية، وبدا العروسان في الصور بغاية الانسجام في ظل الحمم السائلة تجري من قربهما.