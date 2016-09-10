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براد بيت يسخر من مؤيدي ترامب

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السبت 10-09-2016 14:42

أدلى النجم العالمي برات بيت Brad Pitt بتصريحات سياسية تتعلّق بمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد Donald Trump.
بيت البالغ من العمر52 عاماً قال في حوار لمجلة New York Times' T Magazine إنّه يبذل مجهوداً كبيراً في فهم الأسباب التي تجعل البعض يؤيد ترامب وإنّه لا يستطيع أن يتخيّل اليوم الذي يكون فيه ترامب الشخص المسؤول عن الولايات المتحدة الأمريكية.
والجدير بالذكر أنّ براد بيت وزوجته النجمة العالمية انجلينا جولي Angelina Jolie هما من المؤيّدين لمنافسة ترامب المرشحة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلنتون Hillary Clinton.

دونالد ترامب..مرفوض فنياً

 

 

 

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