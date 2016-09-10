بالصور: تايلور سويفت سعيدة بعد انفصالها عن توم هيدي

ظهرت النجمة الأمريكية الشابة تايلور سويفت Taylor Swift مؤخراً، بعد انفصالها عن حبيبها الممثل البريطاني توم هيدليستون Tom Hiddleston، خلال قضائها إحدى السهرات الليلية مع صديقتها المقرّبة ليلى الدريدج Lily Aldridge، فبدت عليها علامات السعادة والراحة.

واللافت خلال السهرة كان ابتسامة تايلور التي لم تفارق وجهها، إذ بدت كأنّها رسالة تؤكّد عدم تأثرها بـ انفصالها عن حبيبها توم، الذي شوهد هو الآخر أيضاً بصحبة عدد من أصدقائه في أستراليا في نفس اليوم.

سويفت البالغة من العمر 26 عاماً كانت قد انفصلت عن هيدليستون البالغ من العمر 35 عاماً بعد علاقة استمرّت لمدة 3 أشهر؛ بدأت منذ شهر يونيو الماضي، بعد انفصالها عن منسّق الدي جي كالفين هاريس Calvin Harris، بعد علاقة دامت 15 شهراً.

يُشار إلى أنّ الثنائي انفصلا بعد أن طلب بطل فيلم “Avengers” إلى حبيبته الحسناء تايلور أن ترافقه إلى حفل توزيع جوائز إيمي، وجاءت تصريحات المصدر المقرّب، كالتالي: “توم يريد أن تكون علاقتهما علنية، حتى أنه طلب من تايلور مرافقته إلى حفل توزيع جوائز إيمي Emmy Awards، إلّا أنّ تايلور ترغب في أن تجعل حياتها الشخصية خاصّة".

وكان آخر ظهور للثنائي معاً في الـ15 من يوليو الماضي، على الرغم من أنّهما في الأيام الأولى من علاقتهما لم يتفارقا إطلاقاً. وقد رصدت الكاميرات أجمل اللحظات الرومانسية التي عاشاها، وكان آخر ظهور لهما على أحد شواطئ ولاية رود آيلاند Road Island الأمريكية.

تايلور سويفت تتبرع بمليون دولار بعد فيضانات لويزيانا