أكثر ما يضايق كايتي بيري في حبيبها... مضحك!

أعلنت المغنية الأمريكية كايتي بيري Katy Perry أنّ أكثر ما يُضايقها في حبيبها الممثل البريطاني الشهير أورلاندو بلوم Orlando Bloom هو قيادته المملّة للسيارة خلال ذهابهما إلى مدينة Malibu لقضاء بعض الوقت في منزله على الشاطئ.

بيري البالغة من العمر 31 عاماً قالت في حديثها لموقع Women's Wear Daily إنّ حبيبها بلوم البالغ من العمر 39 عاماً يعيش في مدينة Malibu والاعتياد على المشوار إلى هناك كان صعباً، بسبب طريقة بلوم في القيادة وزحمة السير الخانقة والطريق الطويلة جداً إلى المدينة الساحلية، إلا أنّها تحبّها للاسترخاء بعيداً من أجواء الصخب في مدينة لوس أنجلوس.

وأضافت بيري أن Malibu لا تبعد كثيراً عن مدينة Santa Barbara مسقط رأسها، التي لا تزال تزورها، لأنّها ترعرعت فيها، وتحديداً في أفقر أحيائها، حيث ظروف الحياة قاسية جداً.

ويبدو أنّ علاقة الثنائي بيري وبلوم تقوم على التفاهم والتراضي، خصوصاً أنّ الأخير كان قد زار مسقط رأسها سابقاً.

يُشار إلى أنّ علاقتهما مرّت بالعديد من الصعوبات، وتمّ الإعلان عنها رسمياً منذ بضعة أشهر، حين ظهرا معاً في عدة مناسبات.

وعلى الرغم من هذا، تمكّن النجمان من الحفاظ على حبهما، وهناك أنباء تؤكد أنّ النجم البريطاني ينوي التقدّم رسمياً لبيري، في الوقت الذي ترغب فيه بيري بالزواح والأولاد بعد مقابلة الرجل الذي تريد أن تستقرّ معه.

كايتي بيري تقتحم عالم التصميم