"سيدتي نت" يكشف حقيقة طلاق الفنانة روبي؟

للمرة الثانية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يؤكد طلاق الفنانة روبي من زوجها المخرج الشهير سامح عبد العزيز، بينما الحقيقة كما كشفتها مصادر مقرّبة من "روبي" لـ "سيدتي نت" أن ما حدث مجرد انفصال بعد خلافات شديدة، وأنّ الطلاق لم يحدث، لا بعد إنجاب طفلتها الوحيدة طيبة، ولا هذه المرة، وأنّ العديد من الأصدقاء المقرّبين يحاولون الإصلاح بين الطرفين.

روبي أغلقت هاتفها الشخصي كعادتها عند التعرّض لأزمات شخصية، وغادرت منزل الزوجية بصحبة ابنتها الوحيدة، بينما رفض المخرج سامح عبد العزيز التحدّث عن أيّ تفاصيل تخصّ حياته الخاصّة، مؤكداً أنّه متفرّغ هذه الأيام للدعاية لفيلم العيد "حملة فريزر"، في وقت اكتفى بنشر صورة لابنته طيبة "بمفردها" للاحتفال بعيد ميلادها.

المصدر المقرّب جداً من روبي رفض الكشف عن تفاصيل الخلاف وإن كان له علاقة بتعاقدات روبي الأخيرة على عدة أعمال فنية أم لأسباب شخصية، وأكّد أن الأزمة استدعت الانفصال مؤقتاً حتى لا تتفاقم الأمور، مع التشديد على أنّ سامح لم يطلّق روبي أساساً في الأزمة الأولى، ولم يقع الطلاق في الأزمة الحالية، ومن المؤكد أن تشهد أيام العيد محاولة جديدة من أصدقاء مشتركين لحلّ الخلافات بين الطرفين.

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