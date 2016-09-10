قارنوا الصور: هل تحولت كندة علوش لنسخة من شريهان؟

خضعت النجمة السورية كندة علوش لأول جلسة تصوير، بعد تقديم مسلسلها "أفراح القبة"، على يد المصوّر الشهير كريم نور، فكان اللافت أنّ كندة تحوّلت لنسخة من النجمة المصرية الشهيرة شريهان التي خضعت لجلسة بنفس زوايا التصوير والمكياج وقصّة الشعر مع نفس المصوّر.

النجمة شريهان خضعت لجلسة التصوير بعد مفاوضات شاقة، بسبب رغبتها في الظهور بنفس سحرها الطاغي، وتمّ إظهار الجانب الأيسر من وجهها الأكثر تضرراً من رحلة العلاج الشاقة، وتمّ استخدام الإضاءة وقصة الشعر لتنفيذ رغبتهاز لكن المثير أنّ كندة استلهمت نفس الطلّة بنفس الملابس تقريباً، وفي ظروف إضاءة مشابهة، واستغلّت شعرها لتغطية الجانب الأيسر من وجهها.

شاهدوا صور كندة ومن قبلها شريهان... وأخبرونا من الأجمل؟

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