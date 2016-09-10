بالصور: وائل كفوري يتألق في مازاغان

خلق وائل كفوري الحدث الفني نهاية الأسبوع الماضي بالمغرب ، حيث كان ضيف منتجع مازاغان بالجديدة في سهرة مميزة حضرها معجبوه من كل مناطق المغرب، و قد خصصت إدارة المنتجع دعاية مهمة لحفله عبر شاشات إعلان كبيرة في أغلب مدن المغرب ، و حيى وائل الجمهور الحاضر بموال لبناني جميل بعد أن قدمته الإعلامية المتميزة سميرة البلوي ، ليؤدي بعدها أشهر أغانيه :" الغرام المستحيل ، ياضلي ياروحي، صار الحكي ، كيفك ياوجعي .." و يردد معه الحاضرون كل الأغاني حيث امتلأت قاعة السهرة عن آخرها .

و نزل وائل بكل أريحية نحو الجمهور ليأخذ وروداً من شخص معاق معجب بأغانيه، وهناك كانت فرصة معجبيه الآخرين الذين التفوا حول وائل لالتقاط صور معه.

وعبر كثير من المعجبين عن حبهم و إعجابهم بالنجم اللبناني ، وقالت رجاء بأن وائل نجم حقيقي استطاع أن يخلق جمهوراً خاصاً به في العالم العربي . وعبرت منية معجبة بمحبتها لوائل و حرصها على حضور حفله الذي كان رائعا بكل المقاييس .

أمتع وائل جمهوره دون أن يخصص أي وقت للصحافيين ، و قد حضر لحاله مع مدير أعماله "إدي غانم" الذي كان حريصاً على عدم التقاط صور أو فيديوهات من طرف الصحافيين الحاضرين ، لكنه وافق على بعض اللقطات التي خص بها كاميرا "سيدتي".

و أنهى وائل سهرته ليرحل إلى بلده في اليوم الثاني تاركاً أصداء طيبة عن تعامله و سهرته الحافلة بالطرب و الفرح اللذان تبادلهما مع جمهوره مع عتاب الصحافة التي كانت تتطلع للقائه و معرفة أخباره ، لكن لعل أيام العيد الذي يطل على الأبواب غفرت لوائل هذا التقصير .

يذكر أن وائل غنى مؤخرا في موازين و حقق نجاحاً باهراً، وهذه هي المرة الثانية له في مازاغان ،حيث حل ضيفاً على المنتجع منذ 3 سنوات .

وكانت إدارة المنتجع أعلنت عن استضافة النجم جورج وسوف بداية الصيف، لكن ظروف والده الصحية منعت حضوره و يتطلع المنظمون لاستضافته قريباً من أجل معانقة جمهوره في مازاغان .