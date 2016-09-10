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«معلومات الوزراء» ينفي شائعة تصالح محافظ القاهرة الجديد مع «الكسب غير المشروع»

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«معلومات الوزراء» ينفي شائعة تصالح محافظ القاهرة الجديد مع «الكسب غير المشروع» «معلومات الوزراء» ينفي شائعة تصالح محافظ القاهرة الجديد مع «الكسب غير المشروع»

المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة (أرشيفية)

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول تصالح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الجديد مع جهاز الكسب غير المشروع وسداده مبالغ مالية عام 2013.

وقام المركز بالتواصل مع جهاز الكسب غير المشروع والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأوضح الجهاز أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تناوله خلال الفترة الأخيرة بشأن البلاغات المقدمة ضد بعض قيادات الطيران المدني حول حصول أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي المال العام في الشركة المصرية لخدمات الطيران ومن بينهم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الجديد على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وأكد جهاز الكسب غير المشروع أن المهندس عاطف عبد الحميد، لم يقم بسداد أي مبالغ مالية لأي جهة.

وأوضح الجهاز أن التحقيقات في شأن البلاغات المقدمة ضد قيادات الطيران المدني، ومن ضمنهم المهندس عاطف عبد الحميد، قد انتهت إلى حفظ الأوراق بالنسبة لجميع المشكو في حقهم في عام 2013.

وفي النهاية يناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والحذر والابتعاد عن نشر أخبار أو معلومات غير دقيقة ولا تستند لأي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتحقق منها منعًا لإثارة الرأي العام والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن.

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