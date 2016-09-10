كلينتون تعتذر عن وصفها أنصار ترامب بـ”مجموعة البائسين”

أعربت المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، اليوم السبت، عن اعتذارها لوصفها أنصار خصمها الجمهوري دونالد ترامب بأنهم “مجموعة من البائسين”، ما أثار غضب المرشح الجمهوري.

إلا أن كلينتون قالت إنها لن تكف عن انتقاد “التعصب الأعمى والعنصرية” خلال حملتها، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وكانت كلينتون صرحت في لقاء لجمع التبرعات في نيويورك أمس الجمعة “بشكل عام يمكن إدراج نصف أنصار ترامب في ما أطلق عليه سلة البائسين”.

وأضافت أنهم “عنصريون، ومنحازون ضد المرأة وضد المثليين ويكرهون الأجانب والإسلام، وغير ذلك، وللأسف يوجد أشخاص مثل هؤلاء. وقد أبرزهم ترامب”.

ورد ترامب عليها اليوم السبت بتغريدة قال فيها “هيلاري كلينتون تهين أنصاري من ملايين الأشخاص الرائعين المجتهدين، بهذا الشكل، اعتقد أن ذلك سيكلفها في استطلاعات الراي”.