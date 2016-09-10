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السلطات التركية : مقتل 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد

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السلطات التركية : مقتل 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد السلطات التركية : مقتل 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد

قصف – أرشيفية

أعلنت رئاسة الأركان التركية، مساء اليوم السبت، مقتل خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور، في قصف شنته طائرات بدون طيار تابعة للجيش، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وصرح بيان لرئاسة الأركان، أن “طائرات بدون طيار تابعة لسلاح الجو التركي، نفذت غارات على مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني، في منطقة قريبة من قضاء “يوكسك أوفا” بهكاري، اليوم”، مؤكدًا أن “الغارات أسفرت عن مقتل 5 مسلحين”، حسبما ذكرت وكالةالاناضول التركية.

وذكر البيان أن “الطائرات عادت إلى مواقع انطلاقها سالمة، بعد أن حققت إصابات مباشرة”.

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